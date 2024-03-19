«كهرباء الشارقة»تصدر 21594 شهادة عدم ممانعة

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 21594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع الجديدة والقائمة في مختلف المناطق والقطاعات في مدينة الشارقة في العام 2023، وذلك ضمن جهودها لتسهيل إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وتشمل هذه الشهادات المشاريع التي تحتاج إلى توصيل أو تغيير أو تحديث في خطوط الكهرباء.

وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة طورت العديد من خدماتها وتم تحويلها إلى خدمات رقمية فيتم تقديم وتسلم طلبات عدم الممانعة للمشاريع الجديدة والقائمة وشهادة الفحص المبدئي للمشاريع الجديدة في منصة ذكية، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضي 1618 شهادة فحص مبدئي للمشاريع الجديدة.

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