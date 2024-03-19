استعراض تحديثات «إدارة الطلب على الطاقة» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، الاجتماع الحادي والثمانين للمجلس، والذي عقد من بعد، وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وأحمد حسن محبوب، المدير التنفيذي بالوكالة لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

واستعرض المجلس تحديثات استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لسنتي 2030 و2050 والتي رصدت أهدافاً مدروسة لخفض استهلاك المياه والكهرباء وربطها ببرامج تفعيلية في أنشطة المباني الخضراء وإعادة تأهيل المباني وكفاءة تشغيل المرافق الصناعية والحكومية واستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة والإنارة الخارجية والتبريد، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي أنه تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، يقوم المجلس الأعلى للطاقة بدبي بمراجعة دورية لبرامج ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وبمشاركة الجهات الحكومية والخاصة للوصول إلى معايير وآليات تبلور الصورة الحقيقية لفعالية التنفيذ والنسب التي تم تحقيقها في إدارة موارد الطاقة.

وأوضح أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، أن التحديث الدوري للاستراتيجيات القائمة في المجلس يبرز درجات تحقيق الأهداف المرسومة لضمان فعالية البرامج القائمة وتماشياً مع الغايات المنشودة في مجالات التنمية المستدامة لإمارة دبي.

كما ناقش المجلس توصيات لدعم التوجه الاستراتيجي إلى زيادة البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في المناطق المختلفة للإمارة، فيتطلع المجلس إلى دعم دور الشركات الخاصة في بناء وتركيب محطات الشحن تماشياً مع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووصل عدد المركبات الكهربائية والهجينة في إمارة دبي إلى 49,300 مركبة مع نهاية شهر يناير الماضي وتم تركيب أكثر من 390 محطة شحن، وستتم زيادتها في السنوات المقبلة.

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