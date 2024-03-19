«شرطة بر دبي»: 100 % نسبة التواجد في مواقع البلاغات

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن مركز شرطة بر دبي ومنذ القدم وحتى الآن يعد نموذجاً لمركز الشرطة المتقدم والمتطور في خططه الأمنية، وأحد أهم المراكز التي انطلقت منه العديد من المبادرات والأفكار والبرامج والمشاريع الأمنية، التي تصب في تعزيز الأمن والأمان وخدمة الناس وإسعادهم وضمان جودة الحياة لهم.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة بر دبي ضمن برامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء عبد الله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعقيد أحمد محمد المهيري، نائب مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط. واطلع اللواء العبيدلي على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة بر دبي في مجال التغطية الأمنية، حيث بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% محققاً المستهدف المطلوب وهو 100%، وحقق زمناً متميزاً في الاستجابة للحالات الطارئة وهو «دقيقتان و5 ثوان».

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