اعتماد البورد الإماراتي لطب الأطفال في مستشفى الفجيرة

المصدر: الشارقة - البيان

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حصل مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على شهادة الاعتماد البرامجي لاختصاص طب الأطفال من قبل المعهد الوطني للتخصصات الصحية «البورد الإماراتي»، الذي يعد أحد أبرز برامج الاعتمادات في الدولة.

وأكد الدكتور أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة أن هذا الإنجاز يبرز الجهود الجادة التي بذلها الفريق الطبي والإداري في المستشفى لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمجتمع، مشيراً إلى أن الحصول على البورد الإماراتي خطوة مهمة في رفع مستوى الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معايير الجودة والأمان في خدمات طب الأطفال عبر تقديم التدريب المتخصص، وتطوير المعايير الطبية، ودعم البحث الطبي، وتعزيز التواصل المهني، ما يبرز التزام المستشفى الدائم تطوير وتحسين الخدمات الصحية التي يوفرها لجميع المتعاملين.

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