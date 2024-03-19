مشاركة قوية لـ «الياه سات» في مؤتمر الأقمار الصناعية بواشنطن

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لحلول الأقمار الصناعية في دولة الإمارات وشركة «الثريا» للاتصالات، ذراع خدمات الاتصالات المتنقلة التابعة لها، مشاركة قوية في معرض ومؤتمر الأقمار الصناعية 2024، والذي سيعقد في واشنطن العاصمة من 18 وحتى 21 مارس الجاري، وستستعرض الياه سات باقة من حلولها الحديثة والمبتكرة للاتصالات الفضائية.

وستشارك الياه سات والثريا في المؤتمر عبر 3 جلسات حوارية، سيتبادل فيها كبار المسؤولين التنفيذيين من المجموعة المعرفة والخبرات مع أبرز خبراء القطاع الرائدين.

وسيشارك كريم ميشيل صباغ، العضو المنتدب لشركة SPACE42، التي ستنشأ عن الدمج المقترح بين «الياه سات» و«بيانات» شركةً رائدةً في مجال تقنيات الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في جلسة حوارية بعنوان «كيف يُمكّن الذكاء الاصطناعي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على المستوى العالمي؟»، كما سينضم جاسم ناصر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة «الثريا» إلى جلسة الحوار الرئيسة التي ستجيب عن سؤال «هل تحقق الأقمار الصناعية التقدم في مهمتها الرامية لسد الفجوة الرقمية؟»، ومن المقرر أن تعقد الجلستان الحواريتان في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، كما سيقدم أندرو كول، المدير المالي لشركة «الياه سات» رؤيته في جلسة حوارية عن «الاستراتيجيات الجديدة لتأمين التمويل للأنظمة المستقبلية» التي ستعقد في اليوم الثاني من المؤتمر.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «نفخر بحضور المؤتمر هذا العام، فسنستعرض مجموعة من المبادرات والحلول المتطورة، كما سنطلع المشاركين على استراتيجية حلول الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية D2D التي أطلقناه، ولقد تمكنت مجموعة حلول الياه سات المتقدمة والموثوق بها وذات الأسعار التنافسية من التأثير بشكل إيجابي في المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم عبر تقنياتها الحديثة للاتصال عبر الأقمار الصناعية».

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