«التنمية الأسرية» تنظم فعاليات توعية بحقوق الطفل

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية فعاليات وورشاً توعوية، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، في مراكزها في «أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة»، تحت شعار «حق الطفل في الحماية»، والتي تستمر طوال شهر مارس الجاري، وتتضمن مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات المتنوعة، كالأنشطة التعليمية والترفيهية، والمبادرات التوعوية التي تسلط الضوء على حماية الطفل، وتوفير الدعم الكامل له.

وقالت وفاء آل علي مدير دائرة تنمية الأسرة بالوكالة في مؤسسة التنمية الأسرية: «إن فعاليات يوم الطفل، تؤكد مدى اهتمام مؤسسة التنمية الأسرية به، ورفع الوعي بحقوقهم وأهميتهم في الأسرة، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تحظى بالعديد من الفعاليات الرئيسة، التي تمتد طوال شهر مارس، والمتمثلة في «نحن أقوى من التنمر»، وهي عبارة عن محطات يمر بها الطفل خلال الفعالية لإكسابه المعرفة والمهارة، وضمان حقه في الحماية.

وأكدت أصيلة الكلباني مدير إدارة تنمية الطفل والشباب بمؤسسة التنمية الأسرية، أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة، منها ورش توعوية، مثل طلب الالتحاق في طفولة آمنة، ضمن خدمة طلب الالتحاق في ورشة طفولة آمنة.

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