مركز محمد بن راشد للفضاء يبحث مع «ناسا» التصميم المبدئي لـ«بوابة الإمارات»

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

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بحث مركز محمد بن راشد للفضاء مع وكالة «ناسا» التصميم المبدئي لوحدة معادلة الضغط «بوابة الإمارات» التي سوف تقوم دولة الإمارات بتطويرها ضمن مشروع محطة الفضاء القمرية، وناقش فريق «بوابة الإمارات» خلال الاجتماع الذي حضره رائدا الفضاء؛ معالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة للشباب، وهزاع المنصوري، متطلبات رواد الفضاء واحتياجات المهمات العلمية والمعايير التي تساعد على تصميم أنظمة وحدة معادلة الضغط لضمان تشغيلها بشكل مستدام مستقبلاً طيلة المدة المحددة بـ15 عاماً.

10 أطنان

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء مؤخراً عن بدء فريق عمل المركز بالخطوات الأولى لتطوير وحدة معادلة الضغط «بوابة الإمارات»، في مشروع محطة الفضاء القمرية التي انضمت دولة الإمارات لتطويرها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.

وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد، ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً)، ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق «بوابة الإمارات» في عام 2030.

اختيار الشركاء

وستشهد عملية تطوير وحدة معادلة الضغط 5 مراحل مختلفة، وأولى تلك المراحل هي مرحلة التخطيط، ويتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لغرفة معادلة الضغط، ثم مرحلة التصميم، ويتم خلالها وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها.

وتشمل المرحلة الثالثة عملية التأهيل، وتتضمن اختيار وتأهيل مكونات وحدة غرفة معادلة الضغط بشكل صارم، لضمان موثوقيتها وسلامتها، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الإطلاق، وتشمل تجهيز وإطلاق المكونات الفضائية، ودمجها في محطة الفضاء القمرية، ثم مرحلة التشغيل، والتي سيتولى خلالها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية عمليات التشغيل الخاصة بغرفة معادلة الضغط، لمتابعة والتأكد من سلامة وظائفها كجزء مهم من المحطة.

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