أحمد بن محمد: مستمرون في دعم إعلامنا المحلي لتقديم محتوى يعكس الريادة الإماراتية

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن تنظيم الدورة التاسعة من منتدى الإعلام الإماراتي من قبل نادي دبي للصحافة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الحوار والمناقشات البناءة للارتقاء بأداء إعلامنا الوطني.

كما أكد سموه الاستمرار في دعم الإعلام المحلي لتقديم محتوى متميز يعكس الريادة الإماراتية في مختلف المجالات.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "يأتي تنظيم الدورة التاسعة من منتدى الإعلام الإماراتي من قبل نادي دبي للصحافة ضمن جهودنا المتواصلة لتعزيز الحوار والمناقشات البناءة للارتقاء بأداء إعلامنا الوطني".

وأضاف سموه: "قدم الأخ عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد حواراً اقتصادياً مع الإعلام الإماراتي.. كما تم إطلاق برنامج "صناع المحتوى الاقتصادي" بالتعاون بين مجلس دبي للإعلام ووزارة الاقتصاد".

وختم سموه: "مستمرون في دعم إعلامنا المحلي لتقديم محتوى متميز يعكس الريادة الإماراتية في مختلف المجالات".

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