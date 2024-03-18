الإمارات للفلك : الأربعاء بدء فصل الربيع في الدولة

المصدر: وام

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يبدأ فصل الربيع فلكيا في الدولة بعد غد (الأربعاء) العشرين من مارس الساعة 07:07 صباحا بتوقيت الإمارات (الساعة 03:07) بالتوقيت العالمي حيث ‏تحل الشمس في نقطة الاعتدال الشمسي الربيعي وتتعامد على خط الاستواء متجهة نحو مدار السرطان شمالا.

وأوضح إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنه في بداية هذا الفصل تزدان المراعي والحقول وتطلع أوراق الأشجار اليانعة وتعقد الثمار ويطيب غرس الأشجار والشتلات ويتم بذر بذور النباتات المختلفة ويجود عسل النحل فيما يتميز النصف الثاني من الفصل (الذي يحين خلال الاسبوع الأول من مايو ) بارتفاع درجات الحرارة و نشاط الرياح الصيفية (البوارح).

وأشار إلى أنه مع بداية فصل الربيع يتساوى طول النهار مع طول الليل وموعد ( الاعتدال الشمسي الربيعي) وتكون الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو الشمال وتبدأ الشمس بالتعامد على النصف الجنوبي للجزيرة العربية خلال الفترة ما بين 24 أبريل و20 أغسطس القادمين وتبلغ غايتها في عمق الجزيرة العربية وغايتها شمالا يومي 21 و22 يونيو القادم مع الانقلاب الشمسي الصيفي.

ونوه إلى أنه مع بداية الربيع وفي أمسياته بعد غروب الشمس بساعتين تتألق نجوم الدب الأكبر أوبنات نعش الكبرى - كما سمتها العرب - فوق الأفق الشمالي الشرقي و تتوسط نجوم الأسد السماء فيما تنحدر الجوزاء و الشعريان عن وسط السماء نحو الغرب ويتألق النجم سهيل فوق الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس وينحدر نحو الأفق مع منتصف الفصل ويغيب نهاية أبريل وكذلك الثريا التي تغيب بعد غروب سهيل بنحو عشرة أيام.

و قال الجروان إن فصل الربيع يمتاز باعتدال الجو في بدايته ويكون معدل الحرارة 18 درجة في الحد الأدنى و32 في الحد الأقصى وتزداد سخونة الجو حتى تصل الحرارة إلى ما بين 21 و38 درجة في منتصف الفصل وترتفع لتصل عند نهايته إلى ما بين 24 و41 درجة وتكون الرياح شمالية غربية نشطة وتهب فيه بعض العواصف ويحتمل مرور منخفضات جوية (السرايات) أو الاضطرابات الجوية الربيعية ويكون معدلها خلال فصل الربيع بحدود 15 مم أو 12% من متوسط الأمطار السنوية.. فيما تنشط ظاهرة نسيم البحر ونسيم البر لزيادة الفارق في درجة الحرارة بين البحر واليابسة ويظهر ما يعرف محليا باسم «الأربعين الشمالية» وهي رياح نشطة شمالية غربية تكون سائدة خلال تلك الفترة وتنشط رياح البارح أحياناً وتكون مثيرة للغبار وتتراوح متوسط السرعة العظمى مابين 27 و 30 (كم /الساعة).

ويبدأ موسم الحالات المدارية ( بأنواعها منخفض مداري ، عاصفة مدارية ، إعصار مداري ) في شمال المحيط الهندي وبحر العرب ابتداء من مطلع مايو إلى منتصف شهر يوليو القادمين ويصل أقصاه خلال شهر يونيو بمعدل احتمال حصول إعصار مداري واحد على الأقل في بحر العرب كل ثلاث سنوات وقد تجاوز فيه عدد الحالات المدارية التي صنفت كإعصار التي أثرت على بحر العرب خلال الخمسين سنة الماضية أكثر من 25 إعصارا .

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