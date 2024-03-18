تحت رعاية أحمد بن محمد.. انطلاق فعاليات "منتدى الإعلام الإماراتي" بدبي

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة التاسعة لـ "منتدى الإعلام الإماراتي" بدبي، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة .

ويسلط المنتدى الضوء على موقع وتأثير الإعلام الإماراتي وعلاقة الاقتصاد بالإعلام كمحرك للتنمية في مختلف المجالات."

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلاق فعاليات #منتدى_الإعلام_الإماراتي بدورته التاسعة، والذي يناقش موضوعات وقضايا على قدر كبير من الأهمية، ويسلط الضوء على موقع وتأثير الإعلام… pic.twitter.com/dMHDms8ICh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 18, 2024

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