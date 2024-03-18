برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يستعرض إنجازات وأعمال القطاع الصناعي في عام 2023

المصدر: البيان

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برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، في قصر الوطن بأبوظبي، إنجازات وأعمال القطاع الصناعي خلال عام 2023 حيث نجح القطاع في تحقيق قفزات نوعية في المؤشرات التنافسية منها حلول الدولة في المركز الأول إقليمياً و37 عالمياً في مؤشر جاهزية التكنولوجيا المتقدمة.

إنجازات ونتائج القطاع الصناعي في الدولة لعام 2023

-الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر جاهزية التكنولوجيا المتقدمة

-الإمارات الأولى عربياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي

-الإمارات الأولى إقليمياً و 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام

197 مليار درهم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنمو قدره %49% مقارنة بعام 2020

187 مليار درهم حجم الصادرات الصناعية بنمو قدره 61% مقارنة بعام 2020

237 مليار درهم الإنفاق الوطني التراكمي ضمن برنامج المحتوى الوطني، بنمو 13 ضعفاً مقارنة مع عام 2018

إرساء عقود شراء بقيمة 62 مليار درهم ضمن مبادرة اصنع في الإمارات"

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