الفارس الشهم3 تلبي مناشدة أسرة فلسطينية نازحة وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك ضمن حملة فالك طيب تم تلبية مناشدة أسرة فلسطينية نازحة وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير لهم خيمة إيواء وطرود إغاثية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدتهم وللوقوف بجانبهم في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها قطاع غزة.



وكان صاحب السمو رئيس الدولة، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

ضمن حملة #فالك_طيب " .. #الفارس_الشهم3 يُلبي مناشدة أسرة فلسطينية نازحة وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر لهم خيمة إيواء وطرود إغاثية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدتهم وللوقوف بجانبهم في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها #قطاع_غزة. #الامارات_العربية_المتحدة… pic.twitter.com/y2EM1Udfum — الفارس الشهم 3 (@alfaresalshahm3) March 18, 2024

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