مركز شرطة بر دبي يحقق نسبة صفر وفيات على الشارع العام في 2023

المصدر: البيان

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أكد سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن مركز شرطة بر دبي ومنذ القدم وحتى الآن يعد نموذجا لمركز الشرطة المتقدم والمتطور في خططه الأمنية، وأحد أهم المراكز التي انطلقت منه العديد من المبادرات والأفكار والبرامج والمشاريع الأمنية، التي تصب في تعزيز الأمن والأمان وخدمة الناس وإسعادهم وضمان جودة الحياة لهم.

وأضاف اللواء العبيدلي: يعد مركز بر دبي من المراكز المهمة نظرا لما تتمتع به منطقة اختصاصه، من حيث المساحة الشاسعة وعدد السكان والمعالم والأماكن البارزة، الأمر الذي يتطلب تسخير كافة الممكنات في سبيل التغطية الأمنية الناجحة، وقد عملت شرطة دبي على دعم جهود المركز في كافة الجوانب، سواء من خلال تبني وتطبيق الأفكار والبرامج الإبداعية التي من شأنها أن تدعم مستوى الأداء في المركز، أو من خلال توفير الأنظمة والممكنات المتقدمة التي ترفع من مستوى كفاءة العمل في مختلف عملياته وخدماته التي يقدمها.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة بر دبي ضمن برامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة بحضور سعادة اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وسعادة اللواء عبد الله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعقيد أحمد محمد المهيري، نائب مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

المؤشرات الاستراتيجية

واطلع سعادة اللواء العبيدلي على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة بردبي في مجال التغطية الأمنية حيث بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% محققا المستهدف المطلوب وهو 100%، وحقق زمن متميز في الاستجابة للحالات الطارئة وهو " دقيقتين و5 ثوان".

كما واطلع على نتائج الفريق الأمني لمركز شرطة بر دبي والمهمات التي نفذها والتي تنوعت بين التدقيق على الأشخاص والتدقيق على المركبات ومتابعة المركبات المهجورة وغيرها من المهام التي ساهمت في تعزيز شعور السكان بالأمن والأمان.

السجلات المرورية

وثمن سعادة اللواء العبيدلي الدور البارز والمهم والمتميز لقسم السجلات المرورية وجهوده التي أفضت إلى تحقيق المركز في العام 2023 نسبة صفر وفيات على الشارع العام نظير خططه ومبادرته وعمله على التوعية الدائمة، وتنسيقه مع مختلف الأقسام والشركاء ما أدى إلى تحقيق هذه النتيجة على مستوى الشارع العام، وخفض حوادث الوفيات على مستوى منطقة اختصاص بر دبي.

كما واطلع على مادة عرض توضح دور المركز في التواصل مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل العمل على الملاحظات والتوصيات التي قدمها المركز من خلال عدة دراسات تحليلية مبنية على الاحصائيات والأرقام والخبرة في العمل الميداني في مناطق الاختصاص، أفضت إلى تنفيذ العديد من التعديلات مع الشركاء وأثمرت في تحقيق نتائج مرورية جيدة منها على سبيل المثال خفض عدد الوفيات على شارع البدع من 4 وفيات في العام 2022 إلى صفر وفيات في العام 2023، بالإضافة إلى الحملات المرورية التي نفذها المركز، والتي ساهمت في تحقيق انخفاض في وفيات الحوادث في العام 2023 إلى ما نسبته 39%، منها حملة الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة، ويوم بلا حوادث، و"الاسكوترات" الكهربائية، والمركبات المزودة، والمركبات المهجورة، واستفاد منها 15 ألفاً في منطقة بر دبي.

إنجازات

واطلع سعادة اللواء العبيدلي على النتائج المتميزة التي حققها المركز في العام 2023م، منها تحقيق صفر بلاغات مرورية مجهولة لآخر 6 أعوام، وحصول المركز على الترتيب الأول على مستوى مراكز الشرطة في تدريب الموظفين، وتسجيل المركز لـ3 حقوق ملكية فكرية، وارتفاع نسبة السعادة الوظيفية إلى 96.3%.

إسعاد المتعاملين

كما واستمع سعادة اللواء العبيدلي إلى شرح يوضح دور قسم مركز إسعاد المتعاملين، من حيث متابعة مستوى الخدمات الذكية المقدمة للجمهور عبر مراكز الشرطة الذكية، مثل "نقطة شرطة دبي مول" و"سيتي ووك" "ولامير" و"حي دبي للتصميم"، وكذلك من حيث التنسيق مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة ذات الصلة بنقاط ومراكز الشرطة الذكية، في سبيل ضمان تقديم خدمة عالية المستوى واستدامة تطوير الخدمات، بالإضافة إلى تقديم الملاحظات والاقتراحات والأفكار الإبداعية التي تساهم في رسم التصورات المستقبلية للخدمات.

التواصل مع الضحية

وأشاد سعادة اللواء العبيدلي بالجهود التي قام بها فريق التواصل مع الضحية في المركز، حيث تواصل الفريق بنسبة 100% في العام 2023م مع الضحية بشقيها الجنائي والمروري خلال سبعة أيام عمل، وهي النسبة ذاتها في العام 2022م، ما يعكس مستوى الحرفية والأداء المستدام الذي يضمن تحقيق الأهداف.

جولة

وقام سعادة اللواء العبيدلي يرافقه مدير المركز ونائبه وعدد من كبار الضباط بجولة تفقدية شملت كافة مرافق المركز، واطلع على المركبات والدوريات الأمنية والمرورية والخدمية المستخدمة في المركز، ومستوى التنسيق بين المركز ومركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعلميات في الجوانب المتعلقة بالانتقال إلى المهمات والبلاغات.

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