الحكام وأولياء العهود يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

المصدر: الشارقة - عجمان - الفجيرة - أم القيوين ــ رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التهاني بحلول الشهر الفضيل بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وجموع المهنئين الذين قدموا إلى قصر البديع العامر.

كما تقبل سموه التهاني من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي ، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، وعدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابية بالدولة ومن كبار مسؤولي الدولة وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

استقبال

وواصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان الفضيل، مساء أمس، في قصر الزاهر.

وتقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

تبريكات

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المهنّئين بحلول شهر رمضان الكريم.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

حضر الاستقبالات، معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وكنانة مضر جمال الدين، ممثل سلطان طائفة البهرة في الدولة، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وواصل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس بقصر سمو الحاكم استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

واستقبل سموه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الذي قدم لتهنئة سموه بحلول شهر رمضان المبارك، كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية ورجال الأعمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز