80 قارئاً يحيون المساجد ضمن «رمضان في دبي»

المصدر: دبي- البيان

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تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعالية «قراء دبي»، ضمن حملة «رمضان في دبي» 1445، وتضم كوكبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي؛ إذ تستقطب الدائرة هذا العام 80 قارئاً من داخل وخارج الدولة، بهدف إحياء ليالي رمضان في صلاتي التراويح والقيام، والاستماع للتلاوات بأعذب الأصوات وأنداها في العالم الإسلامي. وأفاد جاسم محمد الخزرجي رئيس فريق قراء دبي، ضمن حملة «رمضان في دبي»، بأن الفعالية تقام في كل من جامع سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، وجامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله بزعبيل1، وجامع الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله في كل من الحضيبة والمحيصنة والخليج التجاري، وجامع الشيخة صنعاء بنت مانع آل مكتوم رحمها الله في حتا.

وتستقطب الفعالية قراء من خارج وداخل الدولة ومن طلاب مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، ومن أبرز القراء من خارج الدولة القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي، والقارئ الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويد، والقارئ الشيخ محمد مبارك الفاو، والقارئ الشيخ عبدالعزيز سحيم.

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