عضو في لجنة تحكيم «دبي للقرآن» فائز بالمركز الأول قبل 25 عاماً

المصدر: دبي - رامي عايش

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قبل نحو 25 عاماً، شارك الدكتور أحمد محمد السيد خطاب من مصر في الدورة الثالثة من مسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفاز بالمركز الأول فيها، وحظي بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، راعي ومؤسس المسابقة، واليوم يعود إلى المسابقة ولكن كعضو لجنة تحكيم فيها.

وأكد الدكتور خطاب أن فوزه بالمسابقة في ذاك الوقت كان حافزاً له لمواصلة التعليم بكلية القرآن الكريم بالأزهر، ومواصلة الدراسات العليا ليحصل على الدكتوراه ويعين مدرساً بها.

كما شارك فضيلته عضو لجنة تحكيم في مسابقات دولية أخرى، كمسابقة الملك عبدالعزيز، ومسابقة موسكو، ومسابقة مصر، ومسابقة المغرب مرتين، كما أصبح عضواً بلجنة تصحيح المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ومجازاً بالقراءات العشر الصغرى والكبرى والأربع الشواذ.

وأشاد الدكتور خطاب بمستوى المتسابقين في الدورة 27 للمسابقة وتقارب مستوياتهم وتمكنهم من الحفظ والأداء القوي والتميز الواضح في ثقتهم للمثول أمام لجنة التحكيم الدولية، مؤكداً أن هذا المستوى المتقدم للمتنافسين يصعب عمل لجنة التحكيم.

ووسط جمهور الحضور من أبناء الجاليات المقيمة في الدولة المتابعين لمشاركات متسابقي بلدانهم، وبحضور أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي وأولياء أمور المتسابقين، شهدت فعاليات اليوم الخامس للدورة 27 لمسابقة دبي الدولية للقرآن تنافس 7 متسابقين للفوز بالمراكز الأولى أمام لجنة تحكيم المسابقة وسط إشادات المتابعين وأعضاء لجنة التحكيم بمستوياتهم المتميزة.

وتسابق أمام لجنة التحكيم الدولية كل من شيخ ديوب من السنغال، ومحمد عدرة من النرويج، وفيصل أحمد سيراج ميا من بنغلاديش، ومحمد برهان حسن من جيبوتي، ومحمد إبراهيم محمد من الصومال، وموسى ديابي من الكونغو برازافيل، وإيراكوزي حسن من بوروندي، وجميعهم تسابقوا في الحفظ برواية حفص عن عاصم.

وكان لافتاً في اليوم الخامس للجائزة المستوى العالي بين المتنافسين الذين أبهروا لجنة التحكيم والجمهور والمتابعين بقوة حفظهم وتمكنهم من الإجابة عن جميع أسئلة المحكمين، والتلاوة بصوت جميل وإتقان مخارج الحروف وأحكام التجويد.

وكرم الدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، رعاة اليوم الخامس للمسابقة، وهم كل من: دبي للإعلام، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والصكوك الوطنية.

وقال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: فخورون برعاية الجائزة منذ بداياتها كشريك استراتيجي دائم لخدمة كتاب الله، وأن الجائزة تشهد في العام الواحد أكثر من مسابقة، وأصبحت تتمتع بهذه السمعة الطيبة والمتميزة والمكانة الرفيعة بين مثيلاتها من الجوائز والمسابقات في العالم.

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