«صناعة الأمل استدامة لحياة أفضل» في منتدى الفجيرة الرمضاني

المصدر: الفجيرة - وام

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انطلقت أمس، أولى جلسات منتدى الفجيرة الرمضاني في دورته التاسعة، والتي تعقد بعنوان «صناعة الأمل استدامة لحياة أفضل» والذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وبالتعاون مع مؤسسة «غبشة» وتحت شعار «نحو مجتمع مستدام»، وبحضور محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، ونخبة من المسؤولين والإعلاميين وجمهور غفير.

واستضافت الجلسة، التي أقيمت في مجلس اليماحي بدبا الفجيرة، صانع الأمل العربي أحمد النزر الفلاسي، وأدارها الإعلامي عبدالله سعيد الظنحاني الذي أوضح أن المنتدى بحضوره المتنوع وتجارب مشاركيه الملهمة والخصبة، يهدف إلى تعزيز القيم الوطنية والرصيد الثقافي الأخلاقي المتوارث عبر الأجيال وزرعه في صميم وجدان الأجيال للأخذ بأسباب النهضة والاستدامة والوفاء لقيم الاتحاد وبلوغ الريادة في مختلف المجالات.

واستعرض أحمد الفلاسي تجربته الإنسانية الملهمة، وقال: «تعود جذور تجربتي الإنسانية إلى معايشتي معاناة والدتي، رحمها الله، مع مرض الفشل الكلوي ورحلة علاجها المطولة، ففوجئت في زيارة لمدينة مومباسا الكينية في إطار رحلة العلاج المضنية تلك، بالوضع الإنساني الصعب لمن يتلقون العلاج في ظروف أقل ما يقال عنها إنها صعبة للغاية، وفي مستشفيات تفتقر حتى لأسرة صالحة للمرضى، ولأبسط مرافق العلاج التي يمكن أن يحتاجها من يعانون هذا المرض المتعب، وقد انفطر قلبي لحالهم إلى أبعد الحدود».

وأكد الفلاسي أن هذه الظروف العلاجية الصعبة، دفعته إلى المبادرة بتجديد مستشفى الساحل العام في مومباسا، الذي تحول إلى أكثر المنشآت الطبية تطوراً في كينيا، مضيفاً: «قمت بتجهيز قسم غسيل الكلى الذي بات يقدم خدماته الصحية لـ8000 مريض، إضافة إلى جملة من الأعمال الإنسانية الأخرى التي أفتخر بها والمتعلقة بمتضرري فيضانات مومباسا».

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