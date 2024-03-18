معبر حتا البري يُطلع وفداً تايلاندياً على أفضل الممارسات والمعايير

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وفداً تايلاندياً رفيع المستوى من مكتب الهجرة التايلاندي، للاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير المطبقة، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى منفذ حتا البري، وذلك كأول جهة تزور المنفذ، بعد حصوله على نظام النجوم العالمي، ما يجعله المنفذ البري الأول في الدولة، الذي يتمتع بهذا التميز العالمي.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أهمية هذه الزيارة، وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن هذا التبادل يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والشحن، مشيداً بالتعاون المثمر بين الإمارات وتايلاند في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل، معرباً عن استعداد الإمارات لتقديم الدعم والمساعدة والتعاون في تبادل الخبرات، ونقل التجربة الإماراتية في مختلف المجالات الرئيسية.

بدوره، أعرب اللواء تاتشاي بيتانيلابوت، مساعد المفوض العام للشرطة الملكية التايلاندية، عن شكره وتقديره للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ولإدارة منفذ حتا، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بنتائج الزيارة ودورها في إطلاع الوفد على أفضل الممارسات المتبعة في المنفذ، وتعريفهم بآليات العمل، والمبادرات التي يطلقها المنفذ لتحقيق سعادة المسافرين، وتقديم تجربة سفر ثرية وممتعة لهم.

وتجول الوفد الزائر في مرافق معبر حتا، وتعرف إلى أفضل الممارسات التي تتبعها إدارة المعبر، وكوادره البشرية، في استقبال المسافرين القادمين والمغادرين، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الأساليب المتبعة في إدارة المنفذ، والآليات التي تنتهجها الكوادر البشرية لتوفير أعلى معايير الخدمات، من خلال سرعة الاستجابة والإنجاز.

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