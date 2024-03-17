حمدان بن محمد يعتمد عدداً من المشاريع لتعزيز ريادة دبي العالمية

المصدر: البيان

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اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من المشاريع لتعزيز ريادة دبي العالمية وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لـ "تنفيذي دبي" بتشكيله الجديد.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" " ترأست اليوم الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بتشكيله الجديد ... انطلاقة جديدة للمجلس في قيادة منظومة العمل الحكومي وبداية مرحلة جديدة لتعزيز ريادة دبي العالمية. خلال الاجتماع، اعتمدنا مشاريع محفظة دبي للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار درهم للأعوام 2024-2026، كما اعتمدنا سياسة الإسكان الميسّر في دبي ومشروع "ساندبوكس دبي"، الذي يهدف في مرحلته الأولى لتمكين أكثر من 100 مشروع واعد ومبتكر.

وأضاف سموه " اعتمدنا شعار دبي القديم ليكون هويةً جديدةً لحكومة دبي ... هذا الشعار شهد تطور دبي ورؤية قيادتها.. تم تطوير الشعار ليناسب مساعينا لترسيخ مكانة دبي مدينة للمستقبل، ووجهنا المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتنسيق لاستخدام الشعار الجديد في كافة الجهات الحكومية".

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