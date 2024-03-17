«مجلس راشد النعيمي» الرمضاني يستعرض منهج القرآن الكريم في ترسيخ القيم

المصدر: عجمان ـ البيان

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افتتح «مجلس راشد بن حميد النعيمي»، أولى جلساته بجلسة بعنوان «منهج القرآن الكريم في ترسيخ القيم»، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وبمشاركة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتورة ماريا الهطالي، مدير إدارة الدعم البحثي بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل الجلسة، بضيوف الشرف والحضور الذين حرصوا على المشاركة في المجلس العامر والذي يجمع الخبراء والمختصين وأصحاب الفكر والقرار وأهل العلم والمعرفة، في مجلس ومنبر يطرح موضوعات متعددة في الدين والشريعة والشباب والثقافة والرياضة وعلوم المستقبل وصناعة الفضاء، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب المشرقة في شتى مجالات الحياة.

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الجلسة الأولى تناقش موضوعاً مهماً يمتد أثره في كل وقت، فالمرجع الثابت والخالد للمسلم هو القرآن الحكيم وقيمه ومبادئه الراسية التي تقود الإنسان للسير في درب الحياة.

من جهته، أوضح الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن المجالس هي امتداد للسنة النبوية والمجالس الإماراتية والعربية، فهي أهم محافل الاجتماع ومناقشة كافة المواضيع وخير ما يعمر فيه القول والتذكير بالكتاب الكريم، مبيناً أن أهم عناصر الاستدامة هي استدامة القيم المستقاة من القرآن الكريم، مثمناً الجلسة التي تناقش موضوعاً مهماً يحتاجه الإنسان في كافة تفاصيل يومه ليحقق النتائج الإيجابية في مسيرة الحياة.

بدوره، أوضح الدكتور خليفة الظاهري، أن القرآن الكريم يمتاز بأنه صالح لكل زمان ومكان، حيث يتناسب مع جميع العقول متضمناً قيماً إنسانية لا يختلف عليها أحد، موضحاً أن المتأمل لصفحات القرآن الكريم يجد أن المبادئ والقيم والأخلاق هي قضايا جوهرية، فالقيم راسخة في سوره وآياته الناطقة بالرحمة والإيمان والعلم والحكمة.

من جانبها، تحدثت الدكتورة ماريا الهطالي، عن قيمتي السلام والمواطنة، مبينة أن قيمة السلام عظيمة ولعلها أعظم القيم، فقد عالج القرآن الكريم هذه القيمة معالجة موضوعية دقيقة، حيث راعى التغير الحضاري الذي يطرأ على الأزمنة، فالسلام يبدأ من السلام الأسري ويمتد للمجتمع وصولاً للعالم بأكمله، متابعة الحديث عن قيمة المواطنة التي تعد أجمل القيم، فالإنسان شريك بلاده في الجسد والروح.

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