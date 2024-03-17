الحكام يواصلون استقبال الشيوخ والمسؤولين والمهنئين برمضان

المصدر: عجمان - الفجيرة أم القيوين رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل أصحاب السمو حكام الإمارات استقبال المهنئين بالشهر الفضيل، فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين من الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمسؤولين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك. واستقبل صاحب السمو حاكم عجمان، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ محمد بن راشد المعلا.

كما استقبل سموه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

واستقبل صاحب السمو حاكم عجمان، عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وقرّاء القرآن الكريم المشاركين في برنامج رمضان عجمان.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، وجموع المهنئين بقدوم شهر رمضان الكريم.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بقصر سمو الحاكم، أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك. وتقبل سموه، التهاني والتبريكات من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمستشار حميد على مصبح المهيري، رئيس محكمة أم القيوين الاستئنافية، والقاضي علي سالم الطنيجي، رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ورؤساء المحاكم والنيابات الاتحادية وأعضاء السلطة القضائية.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والمواطنين وأبناء القبائل وأصحاب الشركات العاملة بالدولة، ومديري البنوك ورجال الأعمال والتجار والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز