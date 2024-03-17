77 متنافساً من موظفي حكومة دبي في مسابقة «الحافظ للقرآن الكريم»

المصدر: دبي ـ البيان

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ضمن حملة «رمضان في دبي»، والتي أطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي، تنافس 77 موظفاً من موظفي حكومة دبي في مسابقة الموظف الحافظ للقرآن الكريم على مستوى حكومة دبي الدورة الثالثة منذ إطلاقها، بهدف تعزيز روح التنافسية في نفوس موظفيها، إذ تنافس 39 موظفاً من الذكور، و38 موظفة من الإناث، حسب الضوابط والشروط التي وضعت للمشاركة في المسابقة.

وتهدف إقامة هذه المسابقات الشريفة إلى تشجيع ورفع مستوى التنافس بين موظفي الدوائر الحكومية وشبه الحكومية في إمارة دبي، على حفظ ومراجعة القرآن الكريم، وخاصة في شهر رمضان الفضيل.

كما تأتي هذه المسابقة ضمن استراتيجية تحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، بابتكار منظومة التعليم والتثقيف الديني الريادي في إمارة دبي.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم في الحفل الختامي يوم 15 رمضان الجاري.

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