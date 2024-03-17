2163 مستفيداً من مير «الهلال الأحمر» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أطلق مركز هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين، العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية خلال شهر رمضان، بجهود فريق المركز والشركاء والمتطوعين، منها مشروع توزيع المير الرمضاني على الأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين، حيث استفاد منه 2163 شخصاً، تمت دراسة حالاتهم الإنسانية.

كما تم توزيع وجبات إفطار الصائم ووجبات كسر الصيام في 13 موقعاً على مستوى الإمارة، منها خيم إفطار داخل المدينة وعلى الطرق الخارجية، ومحطات البترول التابعة لشركة أدنوك، كما سيتم توزيع 100 ألف وجبة قابلة للزيادة خلال الشهر الفضيل، فضلاً عن تسجيل 500 متطوع لدى المركز، وعند تنظيم الفعاليات يتطوع عدد كبير منهم.

وقال عارف الخضر، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين لـ«البيان»، إن المركز نفذ العديد من المبادرات المشتركة تحت شعار «معاً في رمضان»، منها فعالية لتوعية المجتمع والفحوص الطبية، بالتعاون مع مركز اللولو بأم القيوين، وفعالية أخرى مع شركاء مركز الهيئة في أم القيوين، كما تم تنفيذ زيارات للأسر المتعففة على مستوى الإمارة من خلال الباحثين والباحثات العاملين بمركز الهيئة بالإمارة للتعرف على احتياجاتهم.

وبالتالي قضاء حوائجهم، لافتاً إلى أن المركز يستقبل المتعاملين معه بمقره، إضافة إلى توفير تطبيقات ذكية تتيح لطالب المساعدة التواصل مع مركز الهيئة، تيسيراً لهم، فتتم دراسة الطلب من المختصين بالمركز سواء كان مساعدة مالية أو علاجية أو غير ذلك، دون الحاجة لمراجعة المركز نهائياً، كما أن تلك التطبيقات وفرت خصوصية لطالب المساعدة، فيكون التواصل بينه والموظف المختص.

وأوضح أن هناك متطوعين من مختلف الجنسيات يتعاونون مع مركز الهيئة بأم القيوين يتجاوز عددهم 500 متطوع، ويلبي عدد كبير منهم النداء عند تنظيم الفعاليات، كما أن المركز يستعد في الفترة المقبلة لتنفيذ جملة من المشاريع الرمضانية، ضمن الجهود المتواصلة لتكثيف العمل الإنساني لخدمة الشرائح البسيطة من المجتمع التي تحتاج العون والدعم منها زكاة الفطر وكسوة العيد وغير ذلك، لافتاً إلى أن المركز يعمل كذلك على توفير الاحتياجات الأساسية خصوصاً المواد الغذائية لقطاعات عريضة من الأسر المتعففة والأسر الفقيرة والمعوزة لإدخال البهجة والفرحة إلى نفوسهم.

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