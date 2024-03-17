"منتدى الإعلام الإماراتي" يناقش تأثير الإعلام الإماراتي اليوم وعلاقة الاقتصاد بالإعلام

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ينظم نادي دبي للصحافة الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام الإماراتي يوم غد الإثنين الموافق 18 مارس الجاري.

ويناقش المنتدى هذا العام موضوعات وقضايا على قدر كبير من الأهمية، ويسلط الضوء على موقع وتأثير الإعلام الإماراتي اليوم وعلاقة الاقتصاد بالإعلام كمحرك للتنمية في مختلف المجالات.

وبالمناسبة، أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، أن دولة الإمارات تقف على أعتاب مرحلة مهمة من التطوير والإنجازات الضخمة، ويترافق مع هذه المرحلة متغيرات إقليمية وعالمية سريعة على الصعد كافة، ما يتطلب حضوراً إعلامياً على قدر عالٍ من المسؤولية والوعي.

من جهتها، أعربت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، عن تقديرها لإسهامات الإعلام الإماراتي في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة خلال العقود الماضية.

وقالت: "لم توفر القيادة الرشيدة جهداً في تهيئة المناخ الداعم للإعلام في أجواء تتسم بالحرية، وهذا فرض مسؤولية مضاعفة أمام قيادات ومسؤولي الإعلام المحلي، لبذل المزيد من الجهود لتقديم محتوى متطوّر يواكب متطلبات العصر الراهن".

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