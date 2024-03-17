الطقس المتوقع في الإمارات من 17 إلى 21 مارس الجاري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس الأيام الخمسة المقبلة صحواً إلى غائم، مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة مع انخفاض لدرجات الحرارة.. وفي ما يلي بيان ذلك تفصيلاً:

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز