رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بحلول شهر رمضان مع شيخ الأزهر

المصدر: وام

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك خلال اتصال هاتفي.. سائلين المولى تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة على دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين.

وأعرب سموه وشيخ الأزهر عن تمنياتهما في هذا الشهر الفضيل، أن ينعم الله تعالى على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمان والسلام والاستقرار.

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