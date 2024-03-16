تواصل فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم وسط أجواء إيمانية

المصدر: وام

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تواصلت فعاليات “مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم ” في يومها الرابع وسط أجواء إيمانية.

فقد احتضنت قاعة مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي منافسات حفظة القرآن الكريم من سبع دول مختلفة وسط حضور كبير من أعضاء اللجنة المنظمة، وكوكبة من المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي ورعاة المسابقة، وأولياء أمور المتسابقين ومرافقيهم إضافة إلى جمهور غفير من المتابعين للفعاليات القرآنية.

شملت قائمة المتسابقين الذين شاركوا في اليوم الرابع عماد أبلهي من بلجيكا، أمير هادي بايرامي علي رضا من إيران، فوفانا مامادو من الجابون، عمار بن سالم بن علي بن محمد الهاشمي من سلطنة عمان، أنس رايمي من بنين، محمد قاسم محمدي من أفغانستان، وزاو مين زين من ماينمار، جميعهم تنافسوا في حفظ القرآن برواية حفص عن عاصم.

وأكد الدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الأهمية الكبرى التي تكتسبها هذه المسابقة في تعزيز الوعي القرآني عالميًا، مشيرًا إلى أن الجائزة حققت تقدمًا ونجاحًا دوليًا يحتذى في خدمة كتاب الله وأصبحت محط تقدير وإعجاب عالمي.

وأشاد حارب بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله لهذه المسابقة ومتابعة سموه لجميع فعالياتها وتوجيهه بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها.

وأشار حارب إلى الإشادات الكبيرة من داخل الدولة وخارجها بما تقدمه الجائزة وقال : “هذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة ببذل قصارى جهدنا للنهوض بالمسابقة والمحافظة على هذا المستوى الرفيع والمتميز والمكانة المرموقة التي بلغتها ” .. وشكر العاملين والمتطوعين على جهودهم الكبيرة والمبذولة.

من جانبه أشار أحمد الزاهد، المتحدث الرسمي للجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى الخصوصية الفريدة التي يحملها شهر رمضان للمسلمين حول العالم وكيف تسهم المسابقة في إثراء الأجواء الروحانية من خلال سماع تلاوات قرآنية يومية تعمق الصلة بالله.

وسلط الضوء على كيفية إضافة المسابقة الدولية للقرآن الكريم لرونق وجمالية خاصة لهذا الشهر عبر تقديم تلاوات يومية من حفظة القرآن تضفي جوًا من المنافسة الشريفة والتفاعل الجماهيري.

وأعرب عن امتنانه لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي ساهم في تطوير هذه الجائزة لتصبح منارة للتميز مع التوسع في فروعها وتحسين كفاءة الفريق العامل والمتطوعين.. وعبر عن شكره لمؤسسة دبي للإعلام والمحطات الشريكة في بث الحدث.

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