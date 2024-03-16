الإمارات ومصر تنفذان الإسقاط الجوي التاسع للمساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المصدر: البيان

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط التاسعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية مصر العربية.

فقد جرت عمليات الاسقاط عبر طائرتين حملتا 33 طناً من المساعدات الغذائية و الإغاثية، حيث وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 405 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية.



وتأتي عملية "طيور الخير " ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" والتي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.



وتأتي هذه المساعدات المقدمة من دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة و عبر تضافر جهود مختلف المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالهلال الأحمر الاماراتي ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وتعكس هذه اللفتة الإنسانية الكريمة تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني

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