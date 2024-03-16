الفارس الشهم 3 تلبي نداء طفلة فقدت قدميها في غزة

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وواصلت تقديم المساعدات الإنسانية لإغاثة سكان قطاع غزة في شهر رمضان المبارك، حيث لبت نداء طفلة فقدت قدميها وساهمت في توفير خيمة إيواء وطرود ضمن حملة "#فالك_طيب" لمساعدتها ولمحاولة التخفيف عنها في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

عملية #الفارس_الشهم3 تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لإغاثة سكان قطاع غزة في #شهر_رمضان_المبارك ، حيث لبت نداء طفلة فقدت قدميها وساهمت في توفير خيمة إيواء وطرود ضمن حملة "#فالك_طيب" لمساعدتها ولمحاولة التخفيف عنها في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة.#الامارات_العربية_المتحدة… pic.twitter.com/Zgias97TFj — الفارس الشهم 3 (@alfaresalshahm3) March 16, 2024

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