المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، قامت عملية الفارس الشهم3 بتوزيع وجبات غذائية على النازحين في قطاع غزة بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مشروع "تكيات الخير"، الذي يستهدف الأسر النازحة في شهر رمضان المبارك للتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

عملية الفارس الشهم3 تُوزع وجبات غذائية على النازحين في قطاع #غزة بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مشروع "تكيات الخير"، الذي يستهدف الأسر النازحة في شهر رمضان المبارك للتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الصعبة.#صحيفة_البيان pic.twitter.com/qQQVbWrm2D — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 16, 2024

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