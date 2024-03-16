حاكما عجمان والفجيرة يواصلان استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: عجمان - وام

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واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، استقبال المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين من كبار رجالات الدولة والمسؤولين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر، مساء أمس، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.حيث استقبل سموه، الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.

والشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وتبادل سمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مع المهنئين، الذين دعوا المولى عز وجل، أن يعيد الشهر الفضيل على سموهما بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. وحضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة.

والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.وتقبل سموه التهاني والتبريكات من حسن جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويوسف العلي الرئيس التنفيذي لشركه الاتحاد للماء والكهرباء، والسفير الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، واليكسا جوناسيكرا قنصل عام سيريلانكا والوفد المرافق، وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

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