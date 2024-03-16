حاكم رأس الخيمة والشيوخ يعزون في وفاة سعيد جمعة النابودة

المصدر: دبي- وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارة سموهم إلى مجلس العزاء في دبي.

كما قدم واجب العزاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والأعيان.

وأعرب الشيوخ والمسؤولون المعزّون عن صادق عزائهم ومواساتهم إلى أسرة وذوي الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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