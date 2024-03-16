محاكم دبي ترسم ملامح العلم والمعرفة في برامج شهر القراءة الوطني

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت محاكم دبي عن تنظيم برنامج مميز يحمل في طياته روح الثقافة والمعرفة، بمناسبة شهر القراءة الوطني لعام 2024، وتأتي هذه المبادرة كجزء لا يتجزأ من التزام محاكم دبي ببناء مجتمع قارئ ومثقف، يتميز بالوعي والمعرفة، ويعكس رؤية دبي الرائدة في تعزيز ثقافة القراءة والتعلم.

ومع التحديات التي تواجه العالم اليوم، تعتبر محاكم دبي أن القراءة لها دور أساسي في تعزيز التفكير النقدي وتوسيع آفاق المعرفة، وأنها الأساس الذي يبنى عليه المجتمع المعرفي المستقبلي، لذا، فإن هذا البرنامج المتنوع والمثير يهدف إلى تحفيز الأفراد على استكشاف عالم الكتب والتعلم، وتوفير بيئة مثيرة ومحفزة لاكتساب المعرفة والتطور الشخصي.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، أن مشاركة محاكم دبي بفعاليات شهر القراءة، تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة القراءة، وتشجيع الناس على توسيع مداركهم ومعرفتهم من خلال الكتب، آملاً أن تكون هذه الفعاليات فرصةً للجميع، للاستمتاع بتجارب جديدة ومثيرة في عالم القراءة، وأشار إلى أهمية القراءة في التعلم واكتساب المعرفة في كل المجالات.

والتعرف على ثقافات مختلفة واستكشاف عوالم جديدة، ولفت إلى دور القراءة في حماية عقول الشباب، وقدرتها على تهذيب النفس، ومنح الإنسان الثقة والقدرة على التحاور والنقاش واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن أجندة فعاليات شهر القراءة الوطني لمحاكم دبي تشتمل على العديد من الفعاليات المتنوعة والمفيدة.

حيث تضمنت الفعاليات العامة والتي استهدفت جميع فئات المجتمع، محاضرة بعنوان «الأجيال القارئة» في مجلس الخوانيج، ناقشت أهمية القراءة في بناء الثقافة والمعرفة.

وبهدف تشجيع التبادل الثقافي وتعزيز قيمة الكتاب في المجتمع، تم تنظيم معرض للكتب المستعملة في مبنى محكمة التمييز ومبنى محكمة الأحوال الشخصية ومبنى المحكمة العمالية والتنفيذ، وكان هناك ركن خاص لتوقيع الكتب لكتّاب محاكم دبي، الذين سيشاركون أعمالهم الأدبية مع الجمهور، وذلك في مبنى محكمة التمييز.

وأما بالنسبة للفعاليات الخاصة بالإدارات التابعة لمحاكم دبي فستتضمن برنامجاً متنوعاً، حيث ستعقد محاضرات وجلسات ثقافية تتناول مواضيع عديدة ومتنوعة، وستقام محاضرة بعنوان «أبناؤنا والقراءة» في إدارة الأحوال الشخصية، ومحاضرة بعنوان «جمعة القراءة» في إدارة إعداد الدعاوى.

كما سيتم ضمن فعاليات شهر القراءة، تنظيم مسابقة المعرفة الذكية في إدارة الشؤون المالية والإدارية، وعرض فيديو عن تاريخ القراءة في إدارة التركات وأموال القصَّر، كما ستقام مناظرة حول الذكاء الاصطناعي في القضاء في إدارة الرقابة المالية، بالإضافة إلى ذلك ستعقد جلسة ثقافية في قاعة المحاضرات بمبنى محكمة التمييز بعنوان «أفضل ما قرأت»، حيث سيتم مناقشة الكتب المفضّلة للأفراد وتبادل التوصيات القرائية.

ويتضمن برنامج الفعاليات كذلك، جلسة حوارية تحت عنوان «تجربة الكاتب الصغير» في إدارة تقنية المعلومات، وجلسات القراءة في إدارة الموارد البشرية، كما ستعقد محاضرة تتناول أثر القراءة في المجتمع في إدارة القضايا، وستنظم زيارة لمجمع القرآن الكريم بالشارقة في إدارة الخبراء والمحكمين.

ومن المقرر أيضاً تنظيم فعاليتين خاصتين، هما «اقرأ» و«اقرأ واربح»، في إدارة التنفيذ وإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي على التوالي، بالإضافة إلى ذلك ستقام مسابقة بعنوان «معركة الأفكار» في إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، ومحاضرة بعنوان «قراءة في قانون» في إدارة الكاتب العدل.

وستختتم الفعاليات في إدارة إسعاد المتعاملين بجلسة عن كتاب «أعجبني» ومسابقة «عائلتي تقرأ»، وجلسة بعنوان «ساعة قراءة».

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