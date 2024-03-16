لطيفة بنت محمد: إنجازات الطفولة الإماراتية مرجعية عالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي في كلمتها بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف الـ15 من شهر مارس من كل عام أن خدمات وإنجازات الطفولة الإماراتية باتت مرجعية عالمية للخدمات الحضارية وتجربة يحتذى بها في كافة المناسبات الدولية والعالمية.

حيث قالت سموها: «بداية ونحن في شهر الخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار شهر رمضان المبارك يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أطفال الجائزة بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لصاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات الوفي كل عام والجميع بخير».

تزامن

وأضافت سموها: «ومن محاسن الصدف أن يوم الطفل الإماراتي يتزامن هذا العام مع شهر رمضان المبارك، وهنا لابد لنا أن نثمن دور القيادة الرشيدة لإماراتنا الحبيبة في دعم ومساندة كافة مشروعات الطفولة الإماراتية وتوفير الكريمة للطفل الإماراتي على مستوى كافة الأنشطة الاجتماعية والصحية والتربوية والمدرسية حتى أضحت خدمات وإنجازات الطفولة الإماراتية مرجعية عالمية للخدمات الحضارية وتجربة يحتذى بها في كافة المناسبات الدولية والعالمية».

تميز

وتابعت: «لقد نالت الطفولة الإماراتية حقوقها كاملة غير منقوصة وفي مختلف أحوالها، والشكر لله سبحانه وتعالى ولقيادة الإمارات الوفية التي أعطت الطفولة بلا حدود وفي عطائها تخطت الحدود، وبهذه المناسبة الكريمة .

والتي نحتفل بها اليوم تفعيلاً وتجسيداً لشعار ومبدأ حق الطفل في الحياة يسعدنا حقيقة أن نرفع أسمى آيات التهاني للوالدة الغالية «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لدعمها ومساندتها لبرامج الطفولة في مختلف المجالات والتهنئة موصولة أيضاً لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «أم الجود» سمو الوالدة الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة الجائزة لاحتضانها ورعايتها للطفولة الإماراتية حتى حققت العديد من الإبداعات والبصمات الراسخة.

والتهنئة لكل القيادات والأمهات والمؤسسات والأفراد الذين يرعون الطفولة الإماراتية بتجرد ونكران ذات، وتهنئة خالصة من القلب للطفولة الإماراتية في يومها التاريخي 15 مارس من كل عام ويوم الطفل الإماراتي تحقيقاً ودعماً ومساندة لحق الطفل الإماراتي في حياة كريمة وسعيدة وهانئة، وكل عام وطفولتنا الإماراتية في الصدارة والسمو والرقي والرفعة».

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