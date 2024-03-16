أحمد بن محمد: نتطلع لمشاركات تعكس قيم الخير والعطاء المتأصلة في مجتمعنا

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الرئيس الأعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن حملة «وقف الأم» الرمضانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تأتي ضمن المبادرات التي يواصل سموه إطلاقها في الشهر الفضيل.

وقال سموه في حسابه على منصة «X»: «تأتي حملة «وقف الأم» الرمضانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن المبادرات التي يواصل سموه إطلاقها في الشهر الفضيل.. هذا الوقف بقيمة مليار درهم هدفه تكريم كل الأمهات في دولة الإمارات، وتخصص عوائده للمساهمة في نشر التعليم.. نتطلع لمشاركات مجتمعية تعكس قيم الخير والعطاء المتأصلة في مجتمعنا».

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