«الهلال الأحمر» و«تيكوم» تطلقان مبادرة متجر الخير الافتراضية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومجموعة تيكوم، مبادرة «متجر الخير» المبتكرة للعام الثاني على التوالي، وذلك بهدف تقديم تجربة تبرع افتراضية متميزة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

وتعود المبادرة لتتيح للأفراد والشركات، فرصة التبرع خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، من خلال شراء المواد الأساسية وتوزيعها عبر القنوات الموثوقة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وتشمل خيارات التبرع، صناديق المواد الغذائية، ووجبات الإفطار، وملابس العيد، أو الاحتياجات الصحية، وغيرها الكثير. وقالت هيف زمزم، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - التخطيط الاستراتيجي والتسويق: «تأتي مبادرة متجر الخير استكمالاً لجهود مجموعة تيكوم المتواصلة لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع، يسرنا أن نسهم هذا العام في دعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للعام الثاني على التوالي».

وأضافت: «يسهم تضافر جهود كل أفراد المجتمع في سبيل دعم الفئات الأقل حظاً في ترسيخ روح التكافل الاجتماعي، تؤكد مبادرة متجر الخير قيم الخير والعطاء المتأصلة في مجتمعنا وقدرتنا على تحقيق فرق إيجابي ملموس عند تآزر مساعينا».

ويمكن للراغبين في المشاركة بالمبادرة، تقديم تبرعاتهم خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة الموجودة على ملصقات ولافتات موزعة في مجمعات الأعمال الـ 10 التابعة لمجموعة تيكوم، بما في ذلك حي دبي للتصميم ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي للإعلام.

كما يمكن لجميع سكان دبي وزوارها، زيارة «متجر الخير» في وجهة «بلوواترز» العصرية.

وانطلاقاً من حرصها على تسهيل عملية تقديم التبرعات، توفر مجموعة تيكوم، عربات متنقلة في مواقع مختلفة ضمن إمارة دبي، وفريق دعم يضم عدداً من «سفراء الخير» الذين تطوعوا لتوضيح مختلف أنواع التبرعات التي تتيحها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال «متجر الخير» ومساعدة المتبرعين على إتمام تبرعاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن «متجر الخير» متاح للراغبين بالتبرع خلال الشهر الفضيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، أو مباشرة من خلال متاجر السوبرماركت والصيدليات والمطاعم الموجودة ضمن مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، التي تضم مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للعلوم، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الصناعية.

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