سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد جمعة النابودة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وأنجاله، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز