الإمارات.. طقس الغد غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة 04:47، والجزر الأول عند الساعة 11:23 والجزر الثاني عند الساعة 22:12؛ وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 والمد الثاني عند الساعة 01:23 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 20:29.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 30 20 80 40

دبي 31 21 80 40

الشارقة 31 19 75 40

عجمان 29 20 75 45

أم القيوين 28 18 80 45

رأس الخيمة 32 17 80 45

الفجيرة 28 20 70 35

العـين 33 18 75 35

ليوا 34 17 80 30

الرويس 30 18 85 35

السلع 29 20 85 40

دلـمـا 28 20 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 85 45

أبوموسى 26 22 85 45

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