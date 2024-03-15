التوطين: ضبط 1202 شركة خاصة عينت 1963 مواطناً بشكل غير قانوني

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تمكنت من خلال منظومتها الرقابية من ضبط 1202 شركة خاصة قامت بتعيين 1963 مواطن وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 14 مارس 2024.

وأضافت: نؤكد على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وندعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الشركات المخالفة تشمل:

-تخفيض تصنيف الشركة إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة

-تطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية

-فرض غرامة إدارية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم عن كل حالة

-إحالتها إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة

الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الأفراد المنتفعين:

-إيقاف الانتفاع من برنامج "نافس"

-استرداد المنافع المالية السابقة





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