لطيفة بنت محمد تهنئ الطفولة الإماراتية بيوم الطفل الإماراتي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 15 مارس من كل عام بيوم الطفل الإماراتي...وبهذه المناسبة الكريمة أدلت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي بالتصريح والتهنئة التالية:

"بداية ونحن في شهر الخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار شهر رمضان المبارك يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن أطفال الجائزة بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله ورعاه- وأخيه صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله- وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات الوفي كل عام والجميع بخير.

ومن حسن الصدف أن يوم الطفل الإماراتي 15 مارس من كل عام هذا العام تحديداً يتزامن شهر رمضان المبارك...وهنا لابد لنا أن نثمن دور القيادة الرشيدة لإماراتنا الحبيبة في دعم ومساندة كافة مشروعات الطفولة الإماراتية وتوفير الكريمة للطفل الإماراتي على مستوى كافة الأنشطة الاجتماعية والصحية والتربوية والمدرسية حتى اضحت خدمات وإنجازات الطفولة الإماراتية مرجعية عالمية للخدمات الحضارية وتجربة يعتزى بها في كافة الدولية والعالمية. لقد نالت الطفولة الإماراتية وعلى مختلف الامل حقوقها كاملة غير منقوضة وفي مختلف احوالها والشكر لله سبحانه وتعالى ولقيادة الإمارات الوفية التي أعطت الطفولة بلا حدود وفي عطائها تخطت الحدود...وبهذه المناسبة الكريمة والتي نحتفل بها اليوم تفعيلاً وتجسيداً لشعار ومبدأ حق الطفل في الحياة يسعدنا حقيقة أن نرفع أسمى آيات التهاني للوالدة الغالية سمو أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لدعمها ومساندتها لبرامج الطفولة في مختلف المجالات والتهنئة موصولة أيضاً لأم الجود سمو الوالدة الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة الجائزة لاحتضانها ورعايتها للطفولة الإماراتية حتى حققت العديد من الإبداعات والبصمات الراسخة...

والتهنئة لكل القيادات والأمهات والمؤسسات والأفراد الذين يرعون الطفولة الإماراتية يتجرد ونكران ذات وتهنئة خالصة من القلب للطفولة الإماراتية في يومها التاريخي 15 مارس من كل عام ويوم الطفل الإماراتي تحقيقاً ودعماً ومساندة لحق الطفل الإماراتي في حياة كريمة وسعيدة وهانئة، وكل عام وطفولتنا الإماراتية في الصدارة والسمو والرقي والرفعة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز