الحكام وأولياء العهود يواصلون استقبال المهنئين برمضان

المصدر: الشارقة، عجمان - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، ومن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وأعرب المهنئون، عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الفضيل، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية المباركة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

استقبال

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

كما واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، استقبال جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

واستقبل سموه في قصر الزاهر، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، وعدداً من كبار المسؤولين، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدداً من المواطنين والمقيمين بالدولة.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مع المهنئين، الذين دعوا المولى عز وجل، أن يعيد الشهر الفضيل على سموهما بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، المهنئين بقدوم شهر رمضان الكريم.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

تهانٍ

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون، عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

استقبال مهنئين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من كبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا التهنئة لسموه بحلول الشهر الفضيل.

وتوجه الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وعلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وكان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، قد أقام مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من المهنئين بشهر رمضان المبارك.

مأدبة

وحضر الاستقبال والمأدبة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بقصر سمو الحاكم أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سمو ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات من الشيخ طالب بن صقر القاسمي، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

تبريكات

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، من المواطنين وأبناء القبائل وأصحاب الشركات العاملة بالدولة ورجال الأعمال والتجار والطاقم الطبي التابع للمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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