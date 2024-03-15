حاكم الشارقة يوجه باستكمال شبكات الصرف الصحي في الساف والغيل

المصدر: الشارقة - وام

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالبدء في استكمال مشروعات شبكات الصرف الصحي بحيي الساف والغيل بضاحية الفريش في مدينة كلباء، استكمالاً لمشروعات الصرف الصحي، التي قامت بها دائرة الأشغال العامة، ضمن منظومة الصرف الصحي الاستراتيجية الرئيسية بالشارقة، وخطة الصرف الصحي في مدينة كلباء.

ويأتي المشروع ضمن مشروعات التطوير في مدينة كلباء، التي وجه بها سموه، واستكمالاً لمشروعات الصرف الصحي المنجزة سابقاً في مناطق المربع 16 والمربع 19 (الساف 8)، والقلعة وخور كلباء والبردي والعود والقادسية والسدرة وحطين والخوير ومجمع الساف السكني، إضافة إلى محطة المعالجة، التي تسع 3700 لتر مكعب في اليوم.

وستسهم مشروعات الصرف الصحي، بتحسين الصحة العامة، والحفاظ على البيئة، والنظام البيئي المحيط، بما في ذلك المياه الجوفية، والمسطحات المائية، والتربة، ودعم التنمية المستدامة، والحد من الكوارث البيئية، وتعزيز الجذب السياحي والاستثماري، وتوفير بيئة نظيفة وصحية.

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