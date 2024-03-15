«دبي لرعاية النساء» تنظم ملتقى افتراضياً حول «حقوق الطفل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 من مارس من كل عام، نظّمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ملتقى افتراضياً بعنوان «حقوق الطفل»، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومعهد دبي القضائي، بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الأطفال وتعزيز مكانتهم في المجتمع

وجاء الاحتفاء بهذه المناسبة ترجمة لتوجهات المؤسسة ومساعيها نحو تعزيز واقع الطفل، ورفع الوعي لديه، بما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة، وينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى توفير بيئة مثالية للأطفال بغرض تنشئتهم تنشئة صحية سليمة، تؤهلهم للمشاركة في صياغة مستقبل المجتمع والمساهمة في تطوره وازدهاره.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن يوم الطفل الإماراتي مناسبة مهمة تسلط الضوء على أهمية رعاية الطفولة وتعزيز حقوق الطفل في المجتمع الإماراتي، وفرصة لتعزيز الوعي بأهمية توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال.

مشيرة إلى أن المشاركة في فعاليات يوم الطفل الإماراتي، تعزز قيم المسؤولية الاجتماعية والاهتمام برفاهية الأجيال القادمة. وشددت المنصوري على التزام المؤسسة ببناء مستقبل واعد للأجيال الصاعدة، من خلال توفير الدعم والفرص التي تسهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، موضحة أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني .

وسلطت آمنة المطوع، مدير الخدمات النفسية في المؤسسة، الضوء من خلال محورها على احتياجات الطفل النفسية، وحقه في الحصول على الإشباع العاطفي، والتنشئة الاجتماعية السوية، والعيش في بيئة أسرية خالية من العنف، إضافة إلى التعامل معه بمنظور شمولي يتضمن الجانب النفسي، والجسدي، والعاطفي للطفل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز