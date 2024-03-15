«طرق دبي» تنبه السائقين لمخاطر القيادة أثناء الإرهاق أو الشعور بالنعاس

المصدر: دبي - البيان

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نبهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، سائقي المركبات لمخاطر القيادة أثناء الشعور بالإرهاق أو النعاس، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، الذي تنخفض فيه معدلات التركيز عند بعض السائقين بسبب التغيرات التي تطرأ على الجسم نتيجة الصيام.

وتنفذ الهيئة حملة توعوية لإيصال الرسائل الإرشادية المهمة للسائقين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الخطة السنوية لبرامج الهيئة وفعالياتها التوعوية المرورية المبنية على استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي.

فضائل

وحثت الهيئة السائقين على التحلي بفضائل ومزايا الشهر الكريم التي يجب أن تترك آثارها على سلوكيات الأفراد بما في ذلك الالتزام بقواعد المرور واحترام حقوق مستخدمي الطريق، منوهة إلى أن الغفوة لمدة خمس ثوان هي عبارة عن قيادة عمياء لمسافة 180 متراً أو أكثر وفق دراسة أجراها المجلس الألماني للسلامة تم نشرها في العام 2020.

ونفذت الهيئة ضمن خططها التوعوية في استراتيجية السلامة المرورية خلال العام 2023 ما يزيد على 270 فعالية توعوية شملت كافة أفراد المجتمع وذلك للمساهمة في تحقيق الغايات والأهداف الخاصة باستراتيجية السلامة المرورية ومن أبرزها أن «حياة كل إنسان فريدة وغير قابلة للتعويض.

حيث أسهمت هذه الإجراءات في تحقيق مستهدفات مؤشرات أداء استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي وخفض الوفيات بنسبة حوالي 93 % خلال الفترة 2007 - 2023»، الأمر الذي جعل إمارة دبي واحدة من أفضل المدن عالمياً في مجال السلامة المرورية.

توعية

واعتمدت الهيئة العديد من الفعاليات التوعوية في شهر رمضان بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وشركاء التوعية المرورية في إمارة دبي بهدف توصيل الرسائل التوعوية والإرشادية إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، من خلال الفعاليات الميدانية وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة ولشركاء التوعية المرورية.

كما طبعت الهيئة لافتات إعلانية عند مداخل خيام الإفطار المنتشرة في دبي، وتحتوي على رسائل توعوية للمشاة والسائقين، فيما تم طباعة النشرات التوعوية وتوزيعها ضمن وجبات الإفطار التي توزع على الفئات المستهدفة وأبرزها سائقو تاكسي دبي والحافلات العامة بالإضافة إلى سائقي الشاحنات وبعض مستخدمي الطريق، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من بينها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وشركة داماك العقارية وشركة طوكيو مارين للتأمين ومعهد بن يابر لتعليم قيادة السيارات وشركة ترايستار.

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