منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق في دورته التاسعة الاثنين المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق الاثنين المقبل، 18 مارس الجاري، الدورة الـ9 لـ«منتدى الإعلام الإماراتي»، بحضور نخبة من قيادات مؤسسات الإعلام الإماراتي ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكتاب والمفكرين وصناع الرأي.

وأعلن نادي دبي للصحافة؛ الجهة المنظمة للحدث، أن المنتدى يناقش هذا العام موضوعات وقضايا على قدر كبير من الأهمية، لا سيما أن الدورة التاسعة تعقد في توقيت بالغ الأهمية، ووسط متغيرات إقليمية سريعة، تتطلب سياسات إعلامية واضحة وخطاباً إعلامياً متماسكاً ومؤثراً، إلى جانب الحاجة لأدوات تؤهل الإعلام الإماراتي للقيام بدور مؤثر في اتجاهات الرأي العام الدولي إزاء بعض القضايا الرئيسة.

ويستضيف المنتدى هذا العام نخبة من القيادات الإعلامية ضمن جلسة حوارية رئيسة، ستناقش كيفية التأسيس لنموذج إعلامي إماراتي جديد يواكب المتغيرات السريعة والإنجازات الكبيرة للدولة.

بالإضافة إلى تقييم حالة الفرص المتوفرة أمام قدرة الإعلام الإماراتي على إنتاج محتوى تنافسي، والتحديات الحقيقية التي تقف عائقاً أمام انتقال الصحف المقروءة إلى حالة التطور المطلوبة، وغيرها من القضايا والتساؤلات المهمة التي تدور في أذهان الجميع حول حال ومستقبل الإعلام الإماراتي.

مرحلة مهمة

وفي هذه المناسبة، أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، أن دولة الإمارات تقف على أعتاب مرحلة مهمة من التطوير والإنجازات الضخمة، ويترافق مع هذه المرحلة متغيرات إقليمية وعالمية سريعة على كافة الأصعدة، وهذا يتطلب حضوراً إعلامياً على قدر عالٍ من المسؤولية والوعي.

وقالت: «الأسئلة المرتبطة بإعلامنا المحلي بهمومها وتحدياتها وفرصها، هي الشغل الشاغل لجميع القيادات والنخب العاملة في هذا المجال، وهذا يستوجب منّا رفع سقف النقاش وتهيئة كافة السبل التي تعين إعلام الإمارات على أن يكون نافذة فعالة تطل منها قصة الإمارات قيادة وشعباً على العالم، والعمل باستمرار على تعزيز دوره كشريك ذي أثر إيجابي في مسيرة التطوير والتنمية».

وأضافت: «يجمعنا هدف واحد مع مختلف مؤسسات الإعلام الإماراتي، وهو رصد أهم المؤثرات في مسيرة تطوير الإعلام.

وتناول تلك المؤثرات من مختلف الجوانب لاستيعاب كافة عناصرها من أجل ضمان أن يكون إعلامنا المحلي منافساً ومواكباً للأهداف الكبيرة التي تحملها دولة الإمارات وشعبها الطموح للمستقبل، فاليوم نحن بأمس الحاجة إلى الاستماع من خلال المنتدى إلى آراء جميع الحضور حول ملامح الإعلام الإماراتي ومستقبله، وذلك عبر نقاش شفاف وحقيقي لا يقبل المجاملة».

مسؤولية مضاعفة

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، عن تقديرها لإسهامات الإعلام الإماراتي في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة خلال العقود الماضية. وقالت: «لم توفر القيادة الرشيدة جهداً في تهيئة المناخ الداعم للإعلام في أجواء تتسم بالحرية، وهذا فرض مسؤولية مضاعفة أمام قيادات ومسؤولي الإعلام المحلي، لبذل المزيد من الجهود لتقديم محتوى متطوّر يواكب متطلبات العصر الراهن».

وأضافت: «تطوير الإعلام الإماراتي اليوم هو في مقدمة أولياتنا الوطنية، ونادي دبي للصحافة لن يوفر جهداً في مواكبة أهم التطورات، ورصد سبل الاستفادة من الفرص الجديدة».

منصة

وتابعت بوحميد، يُعد منتدى الإعلام الإماراتي المنصة الجامعة للقائمين على قطاع الإعلام المحلي في دولة الإمارات، بما يضمه من قنوات تلفزيونية وإذاعية وصحف يومية وإصدارات صحفية، وكذلك المنصات الرقمية المتنوعة، ليكون بذلك التجمع الأكبر من نوعه للقيادات الإعلامية الإماراتية لمناقشة حال القطاع والموضوعات المتعلقة بمستقبل تطويره.

والفرص التي يمكن الاستفادة منها للوصول إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وكذلك رصد التحديات التي تواجه القطاع بمختلف مكوناته وأفضل سبل التغلب عليها. ونأمل خلال دورة هذا العام أن تكون مخرجات المنتدى على قدر عالٍ من الاستباقية للتغلب على التحديات.

جدير بالذكر أن منتدى الإعلام الإماراتي يشكل فرصة لمناقشة أبرز التطورات المرتبطة بأهم القضايا والموضوعات التي تشغل الإعلام، وذلك من خلال استضافة نخبة من المتحدثين المتخصصين في مختلف المجالات الحيوية لإلقاء الضوء على جوانب مهمة من تلك القضايا.

منى المري:

نقف على أعتاب مرحلة مهمة من التطوير وسط متغيرات إقليمية سريعة وهذا يتطلب حضوراً إعلامياً على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والوعي

د. ميثاء بوحميد:

تطوير الإعلام الإماراتي في مقدمة أولوياتنا الوطنية.. ونادي دبي للصحافة لن يوفر جهداً في مواكبة أهم التطورات ورصد سُبل الاستفادة من الفرص الجديدة

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