سيف بن زايد: أرض الإمارات لا تزال تحتضن أسراراً عميقة

المصدر: دبي - البيان

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قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة «X»:

«أرض الإمارات لا تزال تحتضن أسراراً عميقة، تختبئ تحت طبقات التراب والزمن، لتبرز الأهمية التجارية والحضارية لهذه المنطقة، فما تم اكتشافه في تل أبرق بإمارة أم القيوين من كنوز مدهشة لمسكوكات ذهبية ونقوش آرامية تعود لأكثر من 2500 عام قبل الميلاد، يؤكد أن هذه الأرض الطيبة شهدت عظمة الحضارات القديمة».

سموه:

ما تم اكتشافه في أم القيوين من كنوزٍ يؤكد أن هذه الأرض شهدت عظمة الحضارات القديمة

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