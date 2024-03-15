«الاتحاد النسائي» وبوابة المقطع يعلنان فتح باب التسجيل بالبرنامج التدريبي «أطلق»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن الاتحاد النسائي العام، وبوابة المقطع، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بدء استقبال طلبات التسجيل للانضمام إلى الدفعة السابعة من برنامج «أطلق» التدريبي الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات الكوادر الوطنية، في مجال التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، ورفع مكانتها في العمل التقني، المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

ويتيح البرنامج التدريبي للدفعة السابعة، فرصة ثرية للمشاركين للتدريب بشكل احترافي على 8 تخصصات وهي تخصص محلل الأعمال وهو المختص المعني بمعالجة وتفسير وتوثيق العمليات التجارية والمنتجات والخدمات والبرامج، من خلال تحليل البيانات.

ويتمثل دور محلل الأعمال في ضمان زيادة كفاءة الأعمال من خلال معرفته بكل من تكنولوجيا المعلومات ووظيفة الأعمال، إلى جانب تخصص مصمم واجهة المستخدم، الذي يقوم بتطوير المفاهيم المرئية باستخدام برامج الكمبيوتر.

ويتيح البرنامج، تخصص منسق المشروع، وهو المسؤول عن التنظيم الجيد للجدول الزمني والميزانية والتفاصيل المهمة في المشروع، ويتواصل مع مختلف الأقسام لإبقاء الجميع على اطلاع بشأن أي تغييرات في خطة المشروع، وأيضاً تخصص ضابط دعم التجارة الرقمية، وهو مساند لمستخدمي منصة «أطلب» يمدهم بالمعرفة اللازمة للعمليات التجارية اللوجستية والأنظمة المتعددة المستخدم، وتوفير الدعم الفني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وتمكن البرنامج، على مدار دفعاته الـ 6 السابقة، من تقديم أكثر من 106 آلاف ساعة تدريبية وأكثر من 2500 دورة تدريبية، ومنح أكثر من 1100 شهادة معتمدة، كما تمكن من تدريب 320 منتسباً، بعدما استقبل أكثر من 5700 طلب تقديم، كما أتاح الفرصة لأكثر من 100 ألف مشارك للاستفادة من جلسات متخصصة في تعزيز الوعي السيبراني.

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