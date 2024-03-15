رئيس الدولة يتبادل تهاني رمضان هاتفياً مع الرئيس الإندونيسي ورئيس وزراء العراق

المصدر: أبوظبي - وام

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا خلال اتصال هاتفي، التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك.. سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة على البلدين وشعبيهما.

من جهة أخرى، أعرب سموه، عن تمنياته السلامة لإندونيسيا وشعبها إثر الفيضانات التي شهدتها جزيرة سومطرة الإندونيسية مؤخراً، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ إندونيسيا وشعبها من كل مكروه.

وشكر الرئيس الإندونيسي صاحب السمو رئيس الدولة، معرباً عن تقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه إندونيسيا وشعبها، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، تبادلا خلاله أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموه ومحمد شياع، عن أطيب تمنياتهما للبلدين والشعبين الشقيقين بهذه المناسبة المباركة، داعيين الله تعالى أن يجعل هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة على دولة الإمارات والعراق وشعبيهما، وأن يعيده على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والأمان.

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