جمارك دبي تطلق 11 مبادرة مجتمعية متنوعة خلال رمضان

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل جمارك دبي دعم مبادراتها التطوعية والمجتمعية خلال شهر رمضان، والتي توجهها لكافة شرائح المجتمع والموظفين.

حيث دأبت الدائرة على تكثيف جهودها ودعم حملتها الرمضانية المستدامة بشكل سنوي، وخلال الشهر الفضيل، حيث سيتم إطلاق 11 مبادرة مجتمعية.

وتزخر أجندة الدائرة على مدار الشهر الفضيل بفعاليات متنوعة ومبادرات خيرية لتغطي مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية، والعمل التطوعي، التي تلتزم بها جمارك دبي، إذ تستهدف الدائرة خلال مبادراتها في هذا الشهر الفئات التالية: الأسر المتعففة، كبار المواطنين، وفئة العمال، العملاء، الأيتام، بالإضافة إلى مبادرات وفعاليات خاصة للموظفين. كما أن فعاليات جمارك دبي الرمضانية تتميز بالتنوع.

حيث البداية مع فريق غيّاث التطوعي، والمبادرة السنوية «سواعد الفرضة»، حيث يتم توزيع وجبات كسر الصيام على مرتادي الطرق، وللمرة الأولى سيتم مشاركة كبار المواطنين في الفعالية، بالتعاون مع نادي «ذخر» التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

وتأتي الفعالية لترسيخ علاقة الحوار والروابط الإنسانية مع كبار المواطنين، وتقديراً لدورهم الكبير ومساهمتهم في بناء المجتمع، علاوة على ذلك الحملات الخيرية، التي تنظمها الدائرة بشكل مستدام، ومنها مبادرة توزيع 30 ألف وجبة خلال الشهر الفضيل، والمير الرمضاني، وإقامة فعالية السحور الرمضاني مع عملاء جمارك دبي، بالإضافة إلى تقديم جوائز يومية في برنامج «المندوس» على قناة سما دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز