«وطني الإمارات» و«دبي الخيرية» تتبادلان الخبرات والتجارب العملية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مؤسسة وطني الإمارات» عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية دبي الخيرية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز التعاون المجتمعي ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

وتُجسد المذكرة حرص الطرفين على ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية، وتنمية قيم المواطنة الصالحة والمجتمع، وإرساء دعائم الرؤية الموحدة للهوية الوطنية بين مختلف شرائح المجتمع، ونشر المفاهيم والأسس الداعمة لممارسات الانتماء والولاء الوطني.

ووقّع المذكرة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وأحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، وذلك في مقر مؤسسة وطني الإمارات في إمارة دبي، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين والموظفين من كلا الطرفين.

وتهدف المذكرة إلى إدارة الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الفئات المستهدفة، ووضع إطار مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق لتحسين وتطوير البرامج والمشاريع والخدمات المتعلقة بالفئات المستهدفة، وتبادل ومشاركة الطرفين المعرفة والخبرات والمشورة والدراسات وأفضل الممارسات المتبعة ذات العلاقة باختصاصات الطرفين ومجال عملهما لتحقيق المنفعة المتبادلة.

وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب المؤسسية وأفضل الممارسات على كافة المستويات التي تسهم في رفع عملية التقدم وكل ما يخدم الأسرة والمرأة والطفل وبموجب المذكرة، تلتزم المؤسسة بتوفير متطوعين مؤهلين لدعم مبادرات جمعية دبي الخيرية .

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